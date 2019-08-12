العراق: دول الخليج قادرة على تأمين مرور السفن بالمنطقة

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الاثنين، إن دول الخليج مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن بالمنطقة.

وغرّد على حسابه عبر تويتر: "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة، ووجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط؛ حيث كثّفت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة ضغوطها على إيران.

وانسحبت واشنطن في عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015 في فيينا، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها. وازدادت حِدة التوترات بين الدولتين بعد تعرض سفن في الخليج إلى أعمال تخريب وهجمات، بالإضافة إلى إسقاط طهران طائرة مسيّرة أمريكية.

وفي تلك الأثناء، تحتجز طهران ناقلة النفط السويدية "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا، وذلك بشبهة "خرق قانون البحار الدولي".

وجاء احتجاز السفينة بعد 15 يومًا من اعتراض السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"؛ لأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية على هذا البلد.