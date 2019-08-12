بريطانيا: يجب على إيران الكفّ عن "زعزعة استقرار المنطقة"

القاهرة- (مصراوي):

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، الاثنين، إنه يجب على إيران الكف عن أنشطتها التي تزعزع استقرار المنطقة، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، أن بوريس جونسون سيبحث عدداً من القضايا الأمنية، بينها إيران، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اليوم.

ووصل بولتون إلى لندن، أمس الأحد، لإجراء محادثات من المتوقع أن يدعو فيها بريطانيا إلى تشديد موقفها تجاه كل من إيران وشركة هواوي الصينية للاتصالات.

وبينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في أكبر تحول جيوسياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن يتزايد اعتماد لندن على الولايات المتحدة، بحسب "العربية".

وتتركز محادثات بولتون التي يجريها على مدى يومين حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يعكس مساعي البيت الأبيض لتعزيز العلاقات مع الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد التوتر الذي شاب العلاقة بين دونالد ترمب ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي.

ويُتوقع يحث بولتون المسؤولين البريطانيين على أن تكون سياستهم تجاه إيران أكثر توافقا مع سياسة واشنطن التي تضغط على طهران بعقوبات مشددة بعد أن سحب ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

وتدعم بريطانيا حتى الآن الاتحاد الأوروبي في التمسك بالاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، لكن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز شكل ضغطاً على لندن للنظر في اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه إيران.

وكانت مشاة البحرية البريطانية احتجزت سفينة إيرانية في الرابع من يوليو الماضي قبالة سواحل جبل طارق للاشتباه في أنها تهرب النفط إلى سوريا.

وانضمت بريطانيا هذا الشهر إلى الولايات المتحدة في مهمة للأمن البحري في الخليج لحماية السفن التجارية.

وقال مسؤول كبير بإدارة ترمب، إن بولتون سيحاول إقناع البريطانيين بأن الضغط سيزيد على إيران إذا أعلنت لندن موت الاتفاق النووي، لكن ليس من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً.