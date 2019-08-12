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    ميركل تتمسك بموازنة بلا ديون في ظل النقاش القائم حول حماية المناخ

    02:16 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    ميركل تتمسك بموازنة بلا ديون في ظل النقاش القائم حول حماية المناخ

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    برلين- (د ب أ):

    أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمسكها بمبدأ الموازنة بلا ديون جديدة، في ظل النقاش القائم حول تحقيق المزيد من حماية المناخ.

    وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين إن ميركل أكدت مساندتها لهدف الموازنة المتوازنة، مؤكدا أنه سيتم الاستمرار في السعي لتحقيق ذلك، وقال: "يعد ذلك أيضا استدامة".

    يذكر أن عدة مرشحين لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، دعوا مؤخرا للخروج من العمل بمبدأ "الصفر الأسود" أي الموازنة بلا تلقي ديون جديدة، في ظل النقاش القائم حول تحقيق المزيد من حماية المناخ.

    وقال المتحدث باسم الحكومة إن هناك حاليا مناقشة متنوعة حول مقترحات فردية لحماية المناخ، موضحا أنه من المقرر التوصل لقرارات في مجلس المناخ الذي يضم الوزرات المعنية بالأمر في يوم 20 سبتمبر القادم.

    أنجيلا ميركل شتفن زايبرت الحكومة الألمانية

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