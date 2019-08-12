النمسا: هجوم بالمولوتوف على مقر حزب الحرية بمدينة سانت بولتن

فيينا- أ ش أ:

أفادت مصادر في حزب الحرية النمساوي، الاثنين، بأن مقر الحزب في مدينة سانت بولتن عاصمة ولاية النمسا السفلي تعرض لهجوم بزجاجات حارقة من قبل 4 أشخاص ملثمين.

وصرّحت المصادر، الاثنين، بأن "الملثمين كانوا يحملون "مولوتوف"، حيث قاموا بالهجوم على مقر الحزب في عمل يعبر عن الكراهية السياسية والقوة الوحشية".

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الشرطة النمساوية يوهان باومشلاجر أن النيران اندلعت في غرفة التخزين بمقر الحزب، إلا أنه سرعان ما تم إخماد الحريق، مؤكدا أنه تم بدء التحقيقات في الحادث على الفور.

وأضاف أن الجناة حاولوا باستخدام قنابل المولوتوف المجهزة مسبقا إشعال النار في مبنى الحزب بأكمله، مشيرا إلى أن الجناة شرعوا أيضا في تهديد حياة أشخاص كانوا يعملون بشكل دائم في الحزب؛ استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، كما تعرضت المنازل المجاورة لخطر كبير.

ويُعرف حزب الحرية بسياساته اليمينية المتشددة وبمواقفه المعادية للأجانب.