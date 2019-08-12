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    الفيضانات والانهيارات الأرضية بالهند تودى بحياة 190 شخصا

    01:29 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    الفيضانات والانهيارات الأرضية بالهند تودى بحياة 190 شخصا

    انهيارات أرضية

    نيودلهي- (د ب ا):

    قال مسؤولون، الاثنين، إن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت الهند ارتفعت إلى 190 شخصا.

    وقد تضرر أكثر من 1.4 مليون شخص جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ الأسبوع الماضي. وتعد ولايتا كيرالا وكارناتاكا بجنوب البلاد وجوجارات وماهارشترا بغرب البلاد الأكثر تضررا .

    وقال مسؤولو إدارة الكوارث إن 76 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، كما لجأ 287 ألف شخص لأماكن الإيواء في كيرالا منذ الخميس الماضي.

    أفاد مسؤولون محليون بأن 42 شصا لقوا حتفهم ونزح 582 ألف شخص آخرين أو جرى إجلاؤهم في ولاية كارناتاكا.

    وقال مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه في غرب البلاد لقى ما لايقل عن 40 شخصا حتفهم بسبب الأمطار الاستوائية في جوجارات، كما لقي 32 شخصا آخرين وتضرر 500 ألف شخص في ولاية ماهاراشترا .

    الانهيارات الأرضية الهند الأمطار الغزيرة

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