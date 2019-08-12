بكين ترى "مؤشرات إرهاب" في تظاهرات هونج كونج

بكين- (أ ف ب):

صعّدت الصين، الاثنين، خطابها إزاء المتظاهرين الموالين للديموقراطية في مونج كونج، حيث نددت بالمتظاهرين العنيفين الذين قاموا برمي زجاجات حارقة على عناصر الشرطة، واعتبرت بأن في ذلك مؤشرات على "إرهاب".

وقال المتحدث باسم مجلس شؤون مونج كونج وماكاو يانج جوانج في مؤتمر صحافي في بكين "استخدم المتظاهرون المتطرفون في مونج كونج مراراً أدوات شديدة الخطورة للهجوم على عناصر الشرطة، ما يشكل أساساً جريمة عنيفة وخطيرة، لكن أيضاً يعدّ أولى المؤشرات على إرهاب متصاعد".

ورأى المتحدث أن في ذلك "تخطٍ عنيف لحكم القانون والنظام الاجتماعي في مونج كونج".

وجاء تصريح يانج بعد يوم من تحدي آلاف المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية تحذيرات السلطات مع نزولهم إلى شوارع المدينة للأسبوع العاشر على التوالي.

وأطلقت شرطة مونج كونج الغاز المسيل للدموع الأحد على المتظاهرين بعد رفض مطلبهم في الحصول على تصريح للقيام بمسيرة.

وركز يانج غوانغ على السلوك العنيف لـ"أقلية صغيرة" من المتظاهرين، اعتبر أنها تشكّل "تحدياً خطراً لاستقرار وازدهار مونج كونج".

وبعد شهرين من الأزمة التي انطلقت احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، اتسعت مطالب حراك الاحتجاجات إلى إصلاح ديموقراطي ووقف تراجع الحريات.

ويعدّ ذلك أكبر تحدٍ لسلطة بكين في هذه المدينة شبه المستقلة منذ تسليمها من بريطانيا إلى الصين عام 1997. واستدعى هذا التحدي انتقادات متكررة من الصين التي لم تقم بعد باتخاذ أي إجراء فعلي.