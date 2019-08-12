مسؤول إيراني: تواجد القوات الأجنبية في الخليج هو سبب التوتر

طهران- (د ب أ):

قال النائب الاول للرئيس الإيراني، اسحاق جهانجيري، إن استقرار وأمن الممرات المائية الدولية وسواحل الشمال والجنوب ومضيق هرمز، تشكل خطا أحمر بالنسبة لايران، مضيفا أن تواجد القوات الاجنبية في الخليج هو السبب في التوتر وعدم الاستقرار.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا)، عن جهانجيري قوله اليوم الاثنين، إن "خروج أمريكا غير القانوني من الاتفاق النووي، الذي يمثل منجزا كبيرا للدبلوماسية الدولية، دليل واضح على عدم التزام واشنطن بالاتفاقيات الدولية".

جاء ذلك خلال تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لدول بحر قزوين، المنعقد في مدينة تركمانباشي بتركمانستان، الاثنين.

واعتبر جهانجيري، أنه "في الوقت الذي تعلن فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة، التزام إيران بخطة العمل المشتركة في إطار الاتفاق النووي، تقوم أمريكا بفرض الحظر الظالم واللا مشروع واللا نساني على إيران، وتعزز تواجدها في الخليج الفارسي لإثارة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة"، بحسب ما نقلته "إرنا".

وأضاف: "إذا كانت سياسة التخويف من إيران التي تمارسها أمريكا قد فشلت بسبب أداء إيران لدورها البناء في المنطقة ومحاربتها للإرهاب، لكن أمريكا تواصل استراتيجيتها في إثارة التوتر وعدم الاستقرار بهدف بيع الأمن إلى الاخرين".

وكان الاتفاق بين إيران والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - هم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين- بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، يقضي بوضع حد للبرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات على إيران، متجاوزا اعتراض حلفائه الأوروبيين ورغم تأكيد المفتشين الأوروبيين والدوليين أن طهران تمتثل لشروط الاتفاق.

وفي رد انتقامي، بدأت طهران في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وزادت من مخزونها فوق المستوى المتفق عليه في وقت سابق من الشهر الماضي.