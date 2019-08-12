اليوم.. أول أيام عيد الأضحى في 3 دول عربية

كتب- وكالات:

تحتفل سلطنة عمان، والمغرب، وموريتانيا، اليوم الاثنين، بأول أيام عيد الأضحى، بعد يوم من احتفال 19 دولة عربية به أمس.

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت مساء الخميس 1 أغسطس ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ، وأن يوم الجمعة 2 أغسطس الماضي غرة شهر ذي الحجة، وأمس الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأيدتها في ذلك 19 دولة عربية هي مصر، والإمارات، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق.

فيما خالفتها عدة دول إسلامية وأعلنت أن يوم السبت 3 أغسطس، هو غرة شهر ذي الحجة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الاثنين 12 أغسطس، ومن هذه الدول باكستان وإيران، وبنجلادش، والهند وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا.

وأكد محمد العودة مدير مركز الفلك الدولي الإماراتي في تصريحات صحفية خطأ ما يعتقده البعض بأن جميع الدول الإسلامية تتبع المملكة العربية السعودية في تحديد موعد الاحتفال بعيد الأضحى بسبب الحج، وقال إن نحو نصف العالم الإسلامي تقريباً يستطلع هلال ذي الحجة ويحدد على أساسه موعد أول أيام عيد الأضحى.