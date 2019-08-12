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مقتل جنديين كولومبيين في حادث خلال عرض جوي

05:23 ص الإثنين 12 أغسطس 2019
مقتل جنديين كولومبيين في حادث خلال عرض جوي

الجيش الكولومبي

بوجوتا- (د ب أ):

قتل جنديان بالقوات الجوية الكولومبية، أمس الأحد، عندما سقطا من فوق علم كبير كان يتدلى من مروحية، وفقًا لما أكده الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وأظهر تسجيل فيديو للحادث، الذي وقع في مدينة ميديلين، الجنديين معلقين بعلم كولومبي عملاق كان يتدلي بحبل من المروحية، حيث قطع الحبل ما تسبب في سقوط الجنديين من ارتفاع عشرات الأمتار.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث. ودعا دوكي وزارة الدفاع الكولومبية للتحقيق في الحادث.​

القوات الجوية كولومبيا إيفان دوكي

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