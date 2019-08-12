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جوايدو يحذر من الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في فنزويلا

04:18 ص الإثنين 12 أغسطس 2019
جوايدو يحذر من الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في فنزويلا

خوان جوايدو

كاركاس- (د ب أ):

حذر زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو، عبر فيديو تم بثه عبر الإنترنت من أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تخطط لحل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة عبر دعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن جوايدو لم يذكر من أين حصل على هذه المعلومة، مضيفة أن الحكومة الفنزويلية تخطط أيضًا لاعتقال نواب في البرلمان "على نطاق واسع" في خطوة ستتسبب فقط في تصعيد الصراع.

وقال جوايدو إن المعارضة تتمتع بدعم الشعب الفنزويلي والقوات المسلحة والمجتمع الدولي، مضيفًا أنهم سيعدون "لهجوم سياسي".

ولم تعلق الحكومة حتى الآن على تصريحات جوايدو أو احتمالية الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.​

خوان جوايدو انتخابات برلمانية مبكرة فنزويلا نيكولاس مادورو

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