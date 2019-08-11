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    الانتقالي الجنوبي اليمني: مستعدون للعمل مع التحالف ونلتزم بوقف إطلاق النار

    10:27 م الأحد 11 أغسطس 2019
    الانتقالي الجنوبي اليمني: مستعدون للعمل مع التحالف ونلتزم بوقف إطلاق النار

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، استعداده للعمل مع التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن.

    وأوضح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن الائتلاف مستعد لحضور اجتماع السعودية إيمانًا بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، لافتًا إلى أن المجلس ملتزم بوقف إطلاق النار الذي دعا له التحالف العربي.

    وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عن ‏استجابة المجلس لطلبات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، وذلك بعد تهديد التحالف باستخدام "القوة العسكرية"، إثر سيطرة الجنوبيين على مقر الحكومة المعترف بها دوليا في عدن.

    وقال المتحدث باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي" نزار هيثم، فجر الأحد، إن المجلس قرر الاستجابة لبيان قيادة تحالف والالتزام التام بإيقاف إطلاق النار.

    وأضاف أن المجلس الجنوبي "يرحب بدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحوار ويعلن جاهزيته له"، بحسب بيان على موقع المجلس.

    جنوب اليمن التحالف العربي الحرب اليمنية السعودية

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