الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في محافظة حجة

عدن - (أ ش أ):

أعلنت قوات الجيش اليمني اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه محافظة حجة.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني - وفقا لقناة "العربية الإخبارية" الأحد بأن الطائرة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي تم استهدافها وإسقاطها وهي تحاول استطلاع واختراق مواقع قوات الجيش بمحافظة حجة..حسبما أفادت

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرا من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها الطائرات الإيرانية المسيرة.