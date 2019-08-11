أكثر الكلمات إنتشاراً

وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

الهند تعلن "التأهب القصوى" لإحباط عمليات مسلحة في العاصمة ومدن أخرى

08:14 م الأحد 11 أغسطس 2019
الهند تعلن "التأهب القصوى" لإحباط عمليات مسلحة في العاصمة ومدن أخرى

شرطة الهند

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت قوات الأمن الهندية رفع حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى بعد ورود معلومات عن تخطيط "إرهابيين" لشن هجمات بالقنابل في العاصمة نيودلهي ومدن أخرى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" – اليوم الأحد عن مصادر أمنية تأكيدها أن الأجهزة الأمنية حذرت من أن إرهابيين قد يستخدمون سيارات حكومية لتنفيذ هجماتهم، في الوقت الذي يرتدون فيه أزياء رسمية.

وأكد مسئول أمني أن أكثر من 20 ألف شرطي، بمن فيهم القوات شبه العسكرية، سينتشرون حول الحصن الأحمر في دلهي لإحباط أي اعتداء إرهابي.

وأضاف المسئول أن السلطات الهندية تراقب عن كثب مخيمات اللاجئين الروهينجا في العاصمة، في حين تم إعلان حالة التأهب القصوى في جميع المطارات ومحطات القطار بالبلاد.

هذا المحتوى من

شرطة الهند الهند الأرهاب نيودلهي

الخبر التالى:

ناخبو الأرجنتين يتوجهون لصناديق الاقتراع في انتخابات تمهيدية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان