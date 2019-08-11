الهند تعلن "التأهب القصوى" لإحباط عمليات مسلحة في العاصمة ومدن أخرى

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت قوات الأمن الهندية رفع حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى بعد ورود معلومات عن تخطيط "إرهابيين" لشن هجمات بالقنابل في العاصمة نيودلهي ومدن أخرى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" – اليوم الأحد عن مصادر أمنية تأكيدها أن الأجهزة الأمنية حذرت من أن إرهابيين قد يستخدمون سيارات حكومية لتنفيذ هجماتهم، في الوقت الذي يرتدون فيه أزياء رسمية.

وأكد مسئول أمني أن أكثر من 20 ألف شرطي، بمن فيهم القوات شبه العسكرية، سينتشرون حول الحصن الأحمر في دلهي لإحباط أي اعتداء إرهابي.

وأضاف المسئول أن السلطات الهندية تراقب عن كثب مخيمات اللاجئين الروهينجا في العاصمة، في حين تم إعلان حالة التأهب القصوى في جميع المطارات ومحطات القطار بالبلاد.