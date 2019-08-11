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    الجيش الليبي وقوات الوفاق يتبادلون الاتهامات بخرق الهدنة في ليبيا

    06:43 م الأحد 11 أغسطس 2019
    الجيش الليبي وقوات الوفاق يتبادلون الاتهامات بخرق الهدنة في ليبيا

    الجيش الوطني الليبي

    بنغازي - (د ب أ):

    تبادل الجيش الوطني الليبي، وقوات حكومة الوفاق الاتهامات حول الجانب الذى انتهك هدنة مؤقتة في العاصمة طرابلس خلال عيد الأضحى.

    وكان الجيش الليبي، وقوات الوفاق، أعلنتا أمس، قبولهما اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته الأمم المتحدة بعد أربعة أشهر من القتال.

    واتهم الجيش الليبي الأحد، القوات الموالية لحكومة الوفاق بالقصف العشوائي، في انتهاك للهدنة.

    وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي، إن القذائف تم إطلاقها من منطقه حي الزهور جنوب طرابلس من الكلية العسكرية ومناطق أخرى في محور طرابلس.

    في حين، اتهمت الكتيبة 134 من حكومة الوفاق الجيش الليبي بمحاولة التقدم من محور وادي الربيع إلا أن قواتها تصدت له.

    الجيش الليبي حكومة الوفاق هدنة ليبيا

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