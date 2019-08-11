رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك

أوتاوا - (أ ش أ):

هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الأحد، المسلمين في كندا وفي شتى أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال ترودو - في بيان اليوم - "عيد الأضحى هو الوقت المناسب للعائلات والأحباء للالتقاء للصلاة والاحتفال ببركات الحياة.. وهي أيضا فرصة للتفكير في قيم مثل خدمة المجتمع والرحمة والكرم.. سواء أكان يدعمون جمعية خيرية محلية أو وجودهم للجيران المحتاجين، فإن الكنديين المسلمين يعرضون لنا أفضل هذه القيم على مدار السنة".. مضيفا "اليوم، دعونا نحتفل بالمجتمعات الإسلامية في كندا، والإسهامات الكثيرة التي تقدمها لتشكيل بلدنا للأفضل".

وتابع رئيس وزراء كندا قائلا "بالنيابة عن عائلتنا، أتمنى مع كل أولئك الذين يحتفلون بعيد الأضحى الرائع.. عيد مبارك".