وزير دفاع سريلانكا السابق يخوض الانتخابات الرئاسية عن حزب المعارضة

كولومبو- (د ب أ):

تم اختيار وزير دفاع سريلانكا السابق، الذي قاد الحملة العسكرية لهزيمة المتمردين التاميل، ليكون المرشح الرئاسي عن حزب المعارضة الرئيسي، طبقا لما قاله الحزب اليوم الأحد.

وكان جوتابهايا راجاباكسا، 70 عاما، وهو ضابط عسكري وشقيق الرئيس السابق، ماهيندا راجاباكسا قد شن حملته ليكون المرشح الرئاسي المقبل لسريلانكا عن حزب "سريلانكا بودوجانا" (حزب الشعب) في مراسم أقيمت في كولومبو.

وجوتابهايا راجاباكسا كان مسؤولا عن قوات الأمن عندما تم هزيمة حركة "نمور تحرير تاميل إيلام" التي تقاتل في المنطقتين الشمالية والشرقية من البلاد لإقامة دولة منفصلة في مايو 2009 .

وقال جوتابهايا راجاباكسا في حدث لإطلاق حملته تم بثه على الهواء مباشرة على شاشات القنوات التلفزيونية الخاصة "ستكون أولويتي الرئيسية توفير الامن في البلاد بدون السماح للإرهابيين المتطرفين رفع رؤوسهم".

وتم اعتبار التصريح إشارة إلى هجمات "أحد الفصح" التي نفذها إسلاميون في سريلانكا في نيسان/إبريل الماضي وقتل خلالها 268 شخصا.