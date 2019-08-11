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روحاني يجري اتصالا هاتفيا بعمران خان ويؤكد ضرورة حل قضية كشمير دبلوماسيا

03:12 م الأحد 11 أغسطس 2019
روحاني يجري اتصالا هاتفيا بعمران خان ويؤكد ضرورة حل قضية كشمير دبلوماسيا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران- (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة التمسك بالدبلوماسية لحل قضية كشمير، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن روحاني القول: "قضية كشمير ليس لها حل عسكري، ويجب أن نسعى إلى حل دبلوماسي"، داعيا باكستان والهند إلى ضبط النفس وتجنب زعزعة الاستقرار في كشمير.

وكانت الهند ألغت مؤخرا الوضع الدستوري الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان وحولته لمنطقة خاضعة للإدارة الاتحادية. وخاضت الجارتان النوويتان ثلاث حروب منذ استقلالهما عن الاستعمار البريطاني عام 1947، اثنتان منها بسبب كشمير المقسمة حاليا إلى شطرين، يخضع أحدهما للإدارة الهندية والآخر للباكستانية.

وفي الاتصال، تحدث روحاني عن الوضع الخاص لبلاده بسبب العقوبات الأمريكية، وأكد أنها "تعمل أيضا على حماية الملاحة البحرية المستدامة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع جيرانها".
وأشار إلى أن "إيران تسعى جاهدة وباستمرار لمنع التوترات والاضطرابات في المنطقة".

حسن روحاني قضية كشمير عمران خان ايران باكستان

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