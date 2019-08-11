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إصابة أكثر من 60 فلسطينيا في اشتباكات مع شرطة الاحتلال بالحرم القدسي

03:11 م الأحد 11 أغسطس 2019
إصابة أكثر من 60 فلسطينيا في اشتباكات مع شرطة الاحتلال بالحرم القدسي

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

رام الله/تل أبيب- (د ب أ):

أصيب أكثر من 60 فلسطينيا في اشتباكات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي داخل الحرم القدسي اليوم الأحد.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان أن "طواقمها تعاملت مع 61 إصابة".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أربعة من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الاشتباكات.

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت الحرم من أجل تفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات اليهود له في أول أيام عيد الأضحى.

وأدى أكثر من مئة ألف مسلم صلاة العيد بالمسجد الأقصى اليوم، وظل الآلاف داخله لمنع زيارات اليهود.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي القدس رام الله تل أبيب فلسطين

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