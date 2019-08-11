أكثر الكلمات إنتشاراً

وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

رئيسة وزراء النرويج تزور أعضاء من مسجد تعرض لاطلاق نار أمس

03:09 م الأحد 11 أغسطس 2019
رئيسة وزراء النرويج تزور أعضاء من مسجد تعرض لاطلاق نار أمس

رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج

ستوكهولم- (د ب أ):

زارت رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرج، فندقا في منطقة بايرم، اليوم الأحد، حيث تجمع أفراد من المسجد التابع لـ "مركز النور الإسلامي"، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان حادث إطلاق نار وقع أمس السبت بالمسجد الذي يقع في بايرم، غرب أوسلو، دون أن ترد أنباء عن حدوث إصابات خطيرة.

وقالت سولبرج للصحفيين: "ما جرى شيء لا يجب أن يحدث في النرويج، التي يجب أن تكون مكانا آمنا".

ورافق رئيسة الوزراء أثناء الزيارة، عابد رجا، عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي.

وقال رجا إن هناك حاجة إلى تعزيز الوعي بشأن رهاب الإسلام في النرويج، ورحب برسائل الدعم من قبل نرويجيين آخرين.

وفي العاصمة أوسلو، احتشد العشرات أمام مسجد المركز الثقافي الإسلامي لإظهار دعمهم.

رئيسة وزراء النرويج هجوم مسجد اطلاق نار إرنا سولبرج

الخبر التالى:

وفاة حوالي 24 شخصا بسبب أمطار غزيرة في كراتشي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان