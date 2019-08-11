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البحرية التونسية: إنقاذ 7 تونسيين حاولوا اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية

02:01 م الأحد 11 أغسطس 2019
البحرية التونسية: إنقاذ 7 تونسيين حاولوا اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية

البحرية التونسية

تونس- (أ ش أ):

أنقذت القوات البحرية التونسية، اليوم الأحد، سبعة تونسيين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 40 سنة، كانوا أرسلوا نداء استغاثة بعد تعطل مركبهم على بعد 45 كم شمال الهوارية (ولاية نابل).

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني التونسي محمد زكري، في تصريحات له اليوم، أن التونسيين السبعة صرّحوا بأنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية في اتجاه السواحل الإيطالية.

وقد تم نقلهم إلى ميناء حلق الوادي (ولاية تونس) وتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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البحرية التونسية انقاذ مهاجرين هجرة غير شرعية

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