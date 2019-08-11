استجواب الشاب النرويجي المعتقل بسبب إطلاق نار في مسجد قريب من أوسلو

ستوكهولم- (د ب أ):

جرى لفترة وجيزة اليوم الأحد استجواب الشاب النرويجي الذي اعتقل على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع في مسجد يقع بالقرب من العاصمة أوسلو، بحسب ما ذكره محامي الشاب.

وتقوم الشرطة في أوسلو وأجزاء أخرى من النرويج، بتعزيز وجودها في مساجد أخرى بأنحاء البلاد، حيث بدأ اليوم الأحد عيد الأضحى المبارك.

إلا أن مديرية الشرطة الوطنية قالت إنها ليس لديها علم بوجود "تهديدات ملموسة".

وقالت الشرطة إن الرجل واجه اتهاما بالشروع في القتل، على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع أمس السبت في "مركز النور الإسلامي" بمدينة بايرم، غرب أوسلو، والآن هو متهم بارتكاب جريمة قتل بعد العثور على جثة امرأة بمنزله في بايرم.

وأفادت وكالة أنباء "إن تي بي" بأن محامي الدفاع يوني فرايز رفض التعليق على ما قيل أثناء استجواب المتهم لفترة وجيزة من قبل الشرطة.

وقالت الشرطة إنها تقوم بالتحقق من أنشطة الشاب على الانترنت، في ظل تقارير تفيد بأنه نشر رسالة أشادت بإطلاق النار الذي استهدف مسجدين في كريستشيرش بنيوزيلندا في مارس الماضي، وذلك قبل بضع ساعات من وقوع حادث المسجد.

وتجري الشرطة تحقيقا في العلاقة بين المشتبه به والضحية.