نائب الرئيس التركي يؤكد عزم بلاده مواصلة أنشطة التنقيب في المتوسط

إسطنبول - (د ب أ):

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن أنقرة تواصل بعزم أنشطة التنقيب في البحر المتوسط، وأشار إلى أن السفينة الرابعة في طريقها إلى المتوسط قريبا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن أوقطاي القول إن السفن التركية الثلاث "ياووز" و"فاتح" و"بربروس" موجودة حاليا في المنطقة وتواصل أعمال التنقيب فيها، وأن السفينة الرابعة "أوروج ريس" في طريقها قريبا إلى المتوسط.

وأوضح أن تركيا تواصل موقفها المبدئي والحازم في حماية حقوق القبارصة الأتراك، فضلا عن حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط.

وتعارض قبرص الأنشطة التركية، واتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير عقابية ضد أنقرة الشهر الماضي تضمنت شطب مساعدات مالية وفرض قيود على القروض.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل، به أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.

ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.