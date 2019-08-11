زعيم حماس يدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وإحياء المقاومة ردا على التوترات في الأقصى

غزة- (د ب أ):

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، إسرائيل اليوم الأحد من المساس بالمسجد الأقصى أو محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني، ودعا في الوقت نفسه إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وإحياء المقاومة.

واعتبر هنية في بيان إجراءات إسرائيل بحق المسجد وقمع المصلين والمرابطين فيه والدعوات المتكررة لاقتحامه "انتهاكًا ومساسًا بحقوق ومشاعر ملايين المسلمين في أنحاء العالم كافة في هذه الأيام المباركة".

وقال هنية إن "ما يجري في المسجد الأقصى يكشف مجددًا حقيقة البعد الديني للصراع، ولذلك ندعو للعودة إلى أصل العلاقة مع هذا الاحتلال، والتخلي عن أوهام التسوية والتعاون الأمني، وضرورة سحب الاعتراف بالكيان عبر تصحيح البوصلة، ووقف كل أشكال التطبيع مع العدو، وإحياء المقاومة".

ودعا هنية الأمة العربية والشعب الفلسطيني إلى "تحمل المسؤولية التاريخية تجاه ما يجري في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وإسناد أهلنا المرابطين هناك".

وأعلنت مصادر فلسطينية إصابة عشرات المصلين الفلسطينيين اليوم في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس.