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الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبار إطلاق "سلاح جديد"

10:03 ص الأحد 11 أغسطس 2019
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبار إطلاق "سلاح جديد"

زعيم كوريا الشمالية يختبر سلاحًا جديدًا

سول- (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون أشرف على اختبار إطلاق "سلاح جديد"، في إشارة إلى المقذوفين اللذين تم إطلاقهما امس السبت.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وكالة الأنباء المركزية القول، إن الزعيم الكوري الشمالي أمر باختبار السلاح على الفور، بعد تلقيه تقرير عنه، وتفقده بنفسه في موقع الاختبار.

ولم تقدم وكالة الانباء المركزية تفاصيل إضافية حول نوع السلاح.

وذكرت وكالة الانباءالكورية الشمالية أن التحليلات التفصيلية لنتائج الاختبار أثبتت أن نظام السلاح الجديد ملائم ويتوافق تماما مع متطلبات التصميم القوية للسلاح، مضيفة أن الزعيم كيم أبدى رضاه الكامل عن السلاح بعد مراقبة عملية الإطلاق.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت أمس السبت مقذوفين يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى باتجاه بحر الشرق، ويعد الإطلاق الخامس من نوعه منذ 25 من يوليو الماضي.

كوريا الشمالية كيم جونج اون التجارب الصاروخية

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