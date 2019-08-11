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شرطة هونج كونج تعتقل 16 شخصا في ليلة أخرى من الاشتباكات مع المتظاهرين

09:57 ص الأحد 11 أغسطس 2019
شرطة هونج كونج تعتقل 16 شخصا في ليلة أخرى من الاشتباكات مع المتظاهرين

الشرطة تتعامل مع المحتجين في هونج كونج

واشنطن- (د ب أ):

اعتقلت شرطة هونج كونج 16 شخصا في ليلة أخرى من الاشتباكات المستمرة بين رجال الشرطة والمتظاهرين، الذين نظموا احتجاجات وحشية بعد أزمة بشأن مسيرة غير مرخصة في منطقة "نيو تيريتوريز".

وانسحب المتظاهرون من مسيرة في منطقة "تاي بو" الشمالية، بعد أن حذرت الشرطة من أنها ستستخدم القوة لتفريق الحشد.

وتفرق المتظاهرون وأعادوا تشكيل أنفسهم في مجموعات أصغر في أماكن مختلفة من المدينة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال أشخاص بسبب تجمعهم بشكل غير قانوني وحيازة سلاح هجومي، والاعتداء على رجل شرطة ومنع رجل شرطة من تنفيذ مهامه.

وقالت الشرطة في بيان "ألقى بعض المتظاهرين الذين أستخدموا العنف، أشياء متنوعة وحجارة على رجال الشرطة"، وأشعل آخرون النار على أشياء متنوعة خارج مركز شرطة "تسيم شا تسوي" وبالقرب من طريق "سوفولك" بمنطقة "كولون تونج"، مظهرين تجاهلا لسلامة الآخرين وأضروا بشكل خطير بخدمات مراكز الشرطة".

وأطلق رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في حي "تاي واي" بعد أن رفضوا تفريق أنفسهم، بينما أغلق نشطاء آخرون لفترة قصيرة نفقا بأحد الطرق الرئيسية عبر مرفأ "فيكتوريا".

وأدانت الشرطة السلوك العنيف، قائلة إنها ستطبق بشكل صارم القانون.

شرطة هونج كونج اعتقال متظاهرين

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