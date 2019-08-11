تحالف دعم الشرعية: "الانتقالي" بدأ بالانسحاب من مواقع سيطر عليها في عدن

الرياض- د ب أ:

​ أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن قوات المجلس الانتقالي بدأت في الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق.

وقال المصدر: "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب بشكل كامل"، وفقا لما أوردته قناة العربية الإخبارية.

وكان رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، قد أبلغ التحالف قبوله الانسحاب من كافة المواقع التي سيطر عليها.