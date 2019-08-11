​التحالف العربي يستهدف أحد المواقع التي يسيطر عليها "الانتقالي" في عدن

عدن- أ ش أ:

استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الأحد، أحد المناطق التي تشكل تهديدا من جانب المجلس الانتقالي في عدن ضد الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وقال التحالف - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية - إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن، الذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين.

وأضاف التحالف أنه لا تزال الفرصة سانحة لعناصر "المجلس الانتقالي" للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن.

جاء ذلك بعد إعلان المجلس الانتقالي استجابته لدعوة التحالف بالتزامه بوقف إطلاق النار إلا أن التحالف اعتبرها خطوة غير كافية، حيث طالب بضرورة الانسحاب فورا من كافة المواقع التي استولى عليها بالعمل المسلح في عدن.

وكان التحالف قد طلب وقفا فوريا لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة اعتبارا من الواحدة فجر الأحد بتوقيت اليمن، وانتهت هذه المهلة فعليا.