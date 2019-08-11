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    هيئة البريد الأمريكية تتعرض لخسائر تقدر ب 3ر2 مليار دولار

    06:07 ص الأحد 11 أغسطس 2019
    هيئة البريد الأمريكية تتعرض لخسائر تقدر ب 3ر2 مليار دولار

    هيئة البريد الأمريكية

    واشنطن - أ ش أ:

    أعلنت هيئة البريد الأمريكية أنها تعرضت لخسائر قدرت بـ 3ر2 مليار دولار في الربع السابق من هذا العام على الرغم من تحقيقها نموا في الخدمات الربحية الخاصة بتسليم الشحنات.

    وأشارت رئيسة الهيئة ميجان برينان إلى أن المؤسسة ما زالت تواجه اختلالا في الأداء ينبغي مواجهته من خلال تغييرات تشريعية وتنظيمية، مضيفة أن التكاليف ما زالت تتجه نحو الارتفاع بصورة أسرع من المبيعات الجديدة للهيئة.

    وأوضحت أن قدرة الهيئة على زيادة الإيرادات مقيدة بالقانون، بالإضافة إلى قدرتها على إدارة تكاليفها، ومن بين ذلك ما فرض عليها منذ عام 2006 بدفع إعانات الرعاية الصحية مقدما للمتقاعدين بدلا من تغطيتها وقت الحاجة على غرار سائر المؤسسات الحكومية والخاصة.

    يذكر أن هيئة البريد الأمريكية كانت قد حذرت الكونجرس - في الربيع الماضي - من أنها تتوقع تعرضها لفقد السيولة النقدية في غضون 5 أعوام.​

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    هيئة البريد الأمريكية ميجان برينان الولايات المتحدة الكونجرس الأمريكي

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