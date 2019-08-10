السعودية تدعو أطراف النزاع في عدن اليمنية لاجتماع عاجل

القاهرة – مصراوي:

وجهت المملكة العربية السعودية، السبت، دعوة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن لاجتماع عاجل من أجل مناقشة تداعيات النزاع في عدن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تابعت "بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقراً".

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، طالب بوقف فوري لإطلاق النار في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليًا عاصمة مؤقة بسبب استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن القيادة المشتركة للتحالف تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن ) اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة.

كما أكد أن قوات التحالف سوف تستخدم القوة العسكرية "ضد كل من يخالف ذلك"، ودعا كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

كانت قوات الحزام الأمني في اليمن، التابعة للمجلس الانتقالي سيطرتها على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، بعد مفاوضات مع ضباط وجنود كانوا بداخله.

ونقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية عن مصادر يمنية - لم تسمها - القول إن "قوات الحزام الأمني تمكنت - بعد مواجهات مع قوات الحماية الرئاسية - من السيطرة على المعسكر التابع للواء الثالث حماية رئاسية، كما سيطرت على معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في مدينة عدن".

في حين نقلت قناة العربية عن مسئولين حكوميين يمنيين أن قوات الحزام الأمني لا تسيطر على القصر الرئاسي كما زعمت.

يأتي هذا التطور في محافظة عدن بعد معارك بين قوات الحزام الأمني وقوات الحماية الرئاسية لليوم الرابع على التوالي، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان أطراف الصراع للدخول في حوار شامل لحل الخلافات وبحث تخفيف المخاوف المشروعة لجميع اليمنيين.