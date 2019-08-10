بيان أممي يدين تفجير بنغازي في ليبيا

القاهرة – مصراوي:

دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، التفجير الذي وقع اليوم السبت أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي، ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة.

وأكد الممثل الخاص في بيان "أن هذا الهجوم الجبان، الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعداداً لعيد الأضحى، يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الإقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانباً والعمل معاً من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع في ليبيا"، وأضاف إن "هذا الهجوم لن يثنينا ولن يمنعنا من الاستمرار بالقيام بواجبنا والعمل على تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لليبيا وشعبها".

كما طالب سلامة الأطراف الليبية بالالتزام بشروط هدنة عيد الأضحى.

وانفجرت سيارة مفخخة في منطقة الهواري غربي بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي.