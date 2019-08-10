وصول وفد رسمي من قوى الحرية والتغيير السودانية إلى القاهرة

القاهرة - (أ ش أ)

وصل القاهرة اليوم وفد رسمي من قوى (الحرية والتغيير) في إطار الجهود التي تبذلها مصر لحل القضايا الخلافية بين الأشقاء في السودان.

وضم الوفد عددا من القيادات أبرزهم كل من عمر الدقير، وعلي الريح السنهوري، ومدني عباس، وبابكر فيصل، وجدي صالح، وكمال اسماعيل.

تأتي زيارة الوفد متزامنة مع المباحثات التي بدأت بالقاهرة أمس مع قيادات الجبهة الثورية السودانية.