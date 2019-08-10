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وصول وفد رسمي من قوى الحرية والتغيير السودانية إلى القاهرة

08:24 م السبت 10 أغسطس 2019
وصول وفد رسمي من قوى الحرية والتغيير السودانية إلى القاهرة

قوى الحرية والتغيير السودانية - أرشيفية

القاهرة - (أ ش أ)

وصل القاهرة اليوم وفد رسمي من قوى (الحرية والتغيير) في إطار الجهود التي تبذلها مصر لحل القضايا الخلافية بين الأشقاء في السودان.

وضم الوفد عددا من القيادات أبرزهم كل من عمر الدقير، وعلي الريح السنهوري، ومدني عباس، وبابكر فيصل، وجدي صالح، وكمال اسماعيل.

تأتي زيارة الوفد متزامنة مع المباحثات التي بدأت بالقاهرة أمس مع قيادات الجبهة الثورية السودانية.

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الحرية والتغيير السودان القاهرة

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