"الخارجية اليمنية" تتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ انقلاب

عدن - (أ ش أ)

اتهمت وزارة الخارجية اليمنية اليوم /السبت/ المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ انقلاب على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في عدن.

وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - إن "ما يحصل في العاصمة المؤقتة (عدن) من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

وكانت الداخلية اليمنية قد دعت - في وقت سابق - المدنيين في عدن إلى التزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة بين قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية والمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن - منذ الأربعاء الماضي - اشتباكات عنيفة بين الحماية الرئاسية وقوات "الانتقالي الجنوبي"، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

واندلعت الاشتباكات، غداة دعوة نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك قواته إلى مهاجمة قصر المعاشيق الرئاسي، والسيطرة عليه.