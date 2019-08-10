إطلاق نار داخل مسجد في النرويج

القاهرة - مصراوي:

قالت شرطة العاصمة النروجية أوسلو، السبت، إن شخصا لقي مصرعه بعد هجوم إطلاق نار على مسجد.

وأضافت في تغريدات عبر حسابها على موقع تويتر، إنه تم القبض على المنفذ بعد مقتل شخص، مضيفة أن هناك إصابات.

كما أكدت أنه لا إشارات إلى وجود شخص آخر شارك في الجريمة.

من جانب آخر نقلت صحيفة ميرور عن مواقع محلية نريجية أن المنفذ رجل أبيض كان يرتدي خوذة.

وتوجد حاليا مجموعة من سيارات الإسعاف بموقع الحادث.