أكثر الكلمات إنتشاراً

وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

إطلاق نار داخل مسجد في النرويج

05:42 م السبت 10 أغسطس 2019
إطلاق نار داخل مسجد في النرويج

إطلاق نار داخل مسجد في النرويج

القاهرة - مصراوي:

قالت شرطة العاصمة النروجية أوسلو، السبت، إن شخصا لقي مصرعه بعد هجوم إطلاق نار على مسجد.

وأضافت في تغريدات عبر حسابها على موقع تويتر، إنه تم القبض على المنفذ بعد مقتل شخص، مضيفة أن هناك إصابات.

كما أكدت أنه لا إشارات إلى وجود شخص آخر شارك في الجريمة.

من جانب آخر نقلت صحيفة ميرور عن مواقع محلية نريجية أن المنفذ رجل أبيض كان يرتدي خوذة.

وتوجد حاليا مجموعة من سيارات الإسعاف بموقع الحادث.

اطلاق نار هجوم مسجد النرويج شرطة النرويج

الخبر التالى:

"الخارجية اليمنية" تتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ انقلاب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان