مصدر طبي ليبي: مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار بنغازي
طرابلس - أ ش أ
أفاد مصدر طبي ليبي، بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة، في انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم /السبت/، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في منطقة الهواري غربي بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي.
يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت - في وقت سابق اليوم - قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي الليبية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها حتى الآن.
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