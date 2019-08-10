مصدر طبي ليبي: مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار بنغازي

طرابلس - أ ش أ

أفاد مصدر طبي ليبي، بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة، في انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم /السبت/، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في منطقة الهواري غربي بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي.

يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت - في وقت سابق اليوم - قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي الليبية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها حتى الآن.