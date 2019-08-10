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مصدر طبي ليبي: مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار بنغازي

04:33 م السبت 10 أغسطس 2019
مصدر طبي ليبي: مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار بنغازي

انفجار سيارة - ارشيفية

طرابلس - أ ش أ

أفاد مصدر طبي ليبي، بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة، في انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم /السبت/، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في منطقة الهواري غربي بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي.

يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت - في وقت سابق اليوم - قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي الليبية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها حتى الآن.

هذا المحتوى من

Asha
انفجار بنغازي انفجار سيارة سيارة مفخخة الأمم المتحدة طرابلس مدينة بنغازي

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