30 قتيلا وعشرات الجرحى في مواجهات عنيفة بعدن اليمنية خلال 24 ساعة

صنعاء- (د ب أ):

أفاد مصدر طبي يمني اليوم السبت بأن قرابة 30 قتيلا وعشرات الجرحى، سقطوا بمواجهات عنيفة اندلعت خلال أقل من 24 ساعة الماضية في مدينة عدن، بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي وقوات أخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مفضلاً عدم كشف هويته إن هؤلاء سقطوا في المواجهات الدائرة بعدة مناطق في عدن، تم نقلهم إلى مستشفيات حكومية وأهلية في المدينة التي تعد أكبر مدن جنوب اليمن.

وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الجرحى في حالة حرجة، فيما الرقم مرشح للزيادة بسبب استمرار المواجهات وعدم قدرة الطواقم الطبية على انتشال بعض الجثث.

ولم يصدر حتى الآن أي إحصائية رسمية حول إجمالي ضحايا مواجهات عدن.