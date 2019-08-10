متظاهرو هونج كونج ينسحبون بعد مواجهات مع الشرطة

هونج كونج- (د ب أ):

فرقت شرطة هونج كونج متظاهرين لم يحصلوا على تصاريح بتنظيم احتجاجات في منطقة "تاي-بو" الصناعية والسكنية ونظم المئات يوما ثانيا من الاعتصامات في المطار، في مطلع الأسبوع العاشر على التوالي من الاضطرابات الاجتماعية.

وبدا أن معظم المتظاهرين انسحبوا بعد حالة من التوتر، عندما وجهت الشرطة تحذيرات لهم للتخلي عن مسيرتهم غير المصرح بها.

وغادر الكثير من المتظاهرين المنطقة، بينما بقى البعض.

وفي مطار المدينة، احتشد نشطاء في صالات الوصول وحيوا الركاب بهتافات حركة "هونج كونج الحرة" ، مطالبين الرئيسة التنفيذية، كاري لام بالاستقالة.

ومظاهرات اليوم السبت هي جزء من مجموعة من المظاهرات المقررة مطلع كل أسبوع في مختلف أنحاء المدينة- ورفضت السلطات منح إذن لمعظم تلك الاحتجاجات.

وبدأت الاحتجاجات في هونج كونج في 9 يونيو ضد مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المطلوبين المشتبه بهم إلى البر الرئيس للصين.