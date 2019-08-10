أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

مقتل 34 مسلحا من "طالبان" في غارات جوية شرقي أفغانستان

09:05 ص السبت 10 أغسطس 2019
مقتل 34 مسلحا من "طالبان" في غارات جوية شرقي أفغانستان

غارة جوية - أرشيفية

كابول - (أ ش أ):

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، أن القوات الجوية الأفغانية والأمريكية شنت غارات جوية في أجزاء مختلفة من إقليم لوجار شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 34 مسلحا على الأقل من حركة "طالبان".

وقال فيلق "رعد 203" التابع للجيش - في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إن أربعة مسلحين من "طالبان" أُصِيبوا جراء الغارات الجوية التي شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في مناطق تاندان وباراكي باراك وتشارخ بإقليم لوجار.

وأضاف الفيلق أنه تم تدمير سيارة محملة بالمتفجرات والذخيرة خلال الغارات الجوية.

هذا المحتوى من

غارة جوية حركة طالبان أفغانستان كابول الجيش الأفغاني

الخبر التالى:

الصليب الأحمر يعلن وصول الشحنة الرابعة من المساعدات لفنزويلا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان