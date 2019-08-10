بالصور| مراسم تغيير كسوة الكعبة

السفارة السعودية تطلق مبادرة "روابط الدم" تضامنًا مع ضحايا معهد الأورام

السعودية: إطلاق اسم محمد بن سلمان على أحد أهم شوارع مكة

(مصراوي)

أجرت المملكة العربية السعودية، تغيير كسوة الكعبة المشرفة، صباح اليوم السبت كما هومعتاد سنويًا في مثل هذا اليوم، فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة.

واستبدلت كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس.

كسوة الكعبة مكونة من أربعة أجزاء وستارة الباب، ترفع من كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة ثم تُثبت الكسوة الجديدة.

يشار إلى أن مراسم تغيير الكسوة الجديد للكعبة تبدأ فجر اليوم السبت 9 ذي الحجة، بإنزال الكسوة القديمة وإبدالها بالجديدة المصنوعة من الحرير الخالص والذهب في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.