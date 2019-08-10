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    ​الولايات المتحدة تشارك بوفد رفيع المستوى في منتدى جزر المحيط الهادي

    04:20 ص السبت 10 أغسطس 2019
    ​الولايات المتحدة تشارك بوفد رفيع المستوى في منتدى جزر المحيط الهادي

    الولايات المتحدة

    واشنطن - (أ ش أ):

    تشارك الولايات المتحدة في الدورة الحادية والثلاثين لمنتدى جزر المحيط الهادي يوم السادس عشر من شهر أغسطس الجاري في جزيرة توفالو بالمحيط الهادي.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوفد الأمريكي رفيع المستوى يضم مسئولين من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع بالإضافة إلى ممثلين عن قوات خفر السواحل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة الوطنية لعلوم المحيطات والغلاف الجوي.

    وأضافت أن الزيارة تستهدف التأكيد على التزام الولايات المتحدة بشراكتها الوثيقة مع جزر المحيط الهادي وتلك القريبة من المحيط الهندي وذلك فيما يخص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وضمان الاستقرار الإقليمي ومواجهة المخاوف العالمية بشأن تلك المنطقة إلى جانب قضايا الأمن البيئي ومكافحة الصيد غير الخاضع للقواعد القانونية المنظمة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الولايات المتحدة المحيط الهادي جزيرة توفالو واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية
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