  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    مقتل خمسة أشخاص بموقع اختبارات عسكرية في روسيا

    04:18 ص السبت 10 أغسطس 2019
    مقتل خمسة أشخاص بموقع اختبارات عسكرية في روسيا

    روسيا

    موسكو - (د ب أ):

    لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر انفجار محرك تجريبي في موقع اختبارات عسكرية في إقليم ارخانجيلسك بشمال غربي روسيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الرسمية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

    ونقلت "تاس" عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن "متخصصين من شركة روس آتوم (شركة الطاقة الذرية في روسيا) ووزارة الدفاع في موقع اختبارات في إقليم ارخانجيلسك نتيجة لانفجار محرك تجريبي للوقود السائل".

    وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها القول إن موظفي روس آتوم كانوا "يختبرون مصادر طاقة نظائرية مخصصة لمحرك الوقود السائل" عندما حدث الانفجار يوم الخميس. وقد أسفر الانفجار أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.

    وكانت وسائل إعلام ذكرت في البداية أن حريقا اندلع على متن سفينة في منشأة بميناء سيفيرودفينسك بإقليم ارخانجيلسك، حيث يوجد مقر الغواصات النووية في المنطقة.

    وقالت وزارة الدفاع حينها إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون إثر انفجار محرك نفاث.

    روسيا اختبارات عسكرية موسكو ارخانجيلسك شركة روس آتوم

    الخبر التالى:

    ​الولايات المتحدة تشارك بوفد رفيع المستوى في منتدى جزر المحيط الهادي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان