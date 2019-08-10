السعودية: عدد الحجاج بلغ مليونين و96 ألفا و23 حاجا

الرياض - (د ب أ):

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء الجمعة أن عدد الحجاج هذا العام سيزيد عن مليوني حاج.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان لها أن "إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء الجمعة بلغ مليونين و96 ألفا و23 حاجا".

وأوضحت الهيئة " العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة (اليوم السبت ).

وقد اكتمل وصول 6500 حاج وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى مشعر منى وذلك استعداد للتوجه والوقوف بمشعر عرفات صباح السبت.

يذكر أن عدد المستضافين هذا العام في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بلغ 6500 حاج وحاجة، من 79 دولة من مختلف قارات العالم، يمثلون شخصيات إسلامية من دعاة وعلماء ومفتين ومسؤولين وأسر شهداء ومصابين.