أبرز التصريحات في 24 ساعة: البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي السوداني وحميدتي النائب
القاهرة – مصراوي:
كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول صلاح عبد الخالق، أن رئاسة مجلس السيادة للفترة الانتقالية الأولى، سيتولاها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائبه في مجلس السيادة.
الخبر التالى:ترامب يشيد بكولومبيا وينتقد المكسيك بسبب سياسة المخدرات
الأخبار المتعلقة
-
أمير مكة: نجاح موسم الحج أبلغ رد على "الحاقدين" على المملكة
-
وزير الدفاع الأمريكي يدعو سول للتعاون في حماية مضيق هرمز
-
السعودية: عدد الحجاج بلغ مليونين و96 ألفا و23 حاجا
-
حول العالم في 24 ساعة: استنفار في صنعاء بعد مقتل شقيق زعيم الحوثيين
-
رئيس لجنة الحج السعودية: نجاح الموسم هو "الرد المناسب" على كل المشككين
-
بعد انتقاد ترامب الشديد لماكرون.. فرنسا توجه رسالة للرئيس الأمريكي
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
195
-
185
-
144
-
88
-
53
-
48
-
46
-
34
-
29
-
21