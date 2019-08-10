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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي السوداني وحميدتي النائب

    01:31 ص السبت 10 أغسطس 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي السوداني وحميدتي النائب

    رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد ال

    القاهرة – مصراوي:

    كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول صلاح عبد الخالق، أن رئاسة مجلس السيادة للفترة الانتقالية الأولى، سيتولاها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائبه في مجلس السيادة.

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