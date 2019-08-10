أبرز التصريحات في 24 ساعة: البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي السوداني وحميدتي النائب

القاهرة – مصراوي:

كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول صلاح عبد الخالق، أن رئاسة مجلس السيادة للفترة الانتقالية الأولى، سيتولاها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائبه في مجلس السيادة.