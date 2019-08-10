حول العالم في 24 ساعة: استنفار في صنعاء بعد مقتل شقيق زعيم الحوثيين
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، أن ميليشيات الحوثي وضعت عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في ظروف غامضة.
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