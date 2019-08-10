  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    حول العالم في 24 ساعة: استنفار في صنعاء بعد مقتل شقيق زعيم الحوثيين

    12:30 ص السبت 10 أغسطس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: استنفار في صنعاء بعد مقتل شقيق زعيم الحوثيين

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، أن ميليشيات الحوثي وضعت عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في ظروف غامضة.

    صنعاء اليمن الحوثيون انتخابات تونس الجامعة العربية السودان مصر

    الخبر التالى:

    استطلاع رأي يكشف أكثر حرب يخشاها المستوطنون الإسرائيليون
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان