حزب "آفاق تونس": ندعم وزير الدفاع إذا أعلن ترشحه للانتخابات للرئاسية

تونس - (د ب أ)

أعلن حزب آفاق تونس الليبرالي اليوم الخميس دعمه رسميا لوزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي في حال قدم ترشحه للانتخابات للرئاسية.

ودفعت وسائل إعلام محلية باسم وزير الدفاع الزبيدي الذي ظهر في اجتماع مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قبل أيام من وفاته، إلى واجهة السباق لكن الأخير لم يفصح عن موقفه النهائي بعد.

وقال أمين عام "آفاق تونس" ياسين براهم في تصريح إذاعي اليوم "نتائج الاستشارة الوطنية التي قام بها الحزب تفيد بأن الزبيدي تتوفر فيه جميع الشروط".

وأضاف براهم "تحدثنا مع الزبيدي قبل ثلاثة أشهر عندما كان السبسي على قيد الحال، ولم يكن مقتنعا آنذاك. تحادثنا من جديد اليوم وإذا قبل الزبيدي الترشح فإننا سندعمه وسيكون رجل المرحلة".

والزبيدي (69 عاما) وزير مستقل في حكومة يوسف الشاهد الحالية منذ سبتمبر 2017 وعرف بعلاقته القوية بالرئيس الراحل السبسي.

والزبيدي حاصل على الدكتوراه في الطب وهو متخصص في علوم البيولوجيا والفيسيولوجيا البشرية وعمل مدرسا جامعيا في عدة كليات كما شغل مناصب حكومية في وزارات الصحة والبحث العلمي والدفاع.

وقال نواب في البرلمان أمس الاربعاء إنهم بدأوا بجمع تزكيات لدعم ترشيح الزبيدي.

وتبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، التي تم تقديمها إلى يوم 15 سبتمبر المقبل بدلا من يوم 17 نوفمبر، يوم غد الجمعة وحتى التاسع من الشهر الجاري.

ولم تعلن أغلب الأحزاب الكبرى مثل "حركة النهضة الإسلامية" و"حركة نداء تونس" وحزب "تحيا تونس" بعد عن مرشحيها للانتخابات الرئاسية.