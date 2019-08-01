دولة عربية تخالف السعودية ومصر في موعد أول أيام عيد الأضحى

القاهرة – مصراوي:

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس، في مخالفة للمملكة العربية السعودية ومصر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن لجنة استطلاع هلال شهر ذي الحجة لم تتلق أي بلاغ عن رؤية الهلال.

وكانت السعودية ومصر أعلنتا أن يوم الأحد 11 أغسطس سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أعلنت السعودية رؤية هلال ذى الحجة فى مرصد جامعة المجمعة الفلكى بحوطة سدير، وكذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وبالتالي فإن يوم السبت العاشر من أغسطس هو يوم 9 ذي الحجة.

وإلى بيان الوكالة الرسمية بسلطنة عمان:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اجتمعت بعون من الله وتوفيقه مساء اليوم الخميس 29 من ذى القعدة 1440هـ

الموافق 1 من أغسطس 2019م لجنة استطلاع رؤية هلال شهر ذى الحجة لهذا العام 1440هـ برئاسة الشيخ/عبد الله بن محمد بن

عبدالله السالمى وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية كل من:- الشيخ أحمد بن حمد الخليلى المفتى العام للسلطنة، السيد حارب بن حمد بن سعود البوسعيدى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

والمهندس خالد بن هلال البوسعيدى وكيل وزارة الداخلية، والشيخ الدكتور عبدالله بن راشد السيابى نائب رئيس المحكمة العليا، والشيخ أحمد بن سالم بن عوض الشنفرى قاضى المحكمة الابتدائية بصلالة.

والشيخ محمد بن سالم بن دحمان النهدى قاضى محكمة الاستئناف بالسيب، وذلك لتلقى ما يرد إليها من بلاغات عن رؤية الهلال لتحديد بداية شهر ذى الحجة لهذا العام.

وحسب ما وضحته التقارير الفلكية فإن الاقتران حدث يوم الخميس 29 من ذى القعدة 1440هـ الموافق له 1من أغسطس 2019م عند الساعة (07:12) صباحًا وينزل القمر الساعة (07:17) مساءً، بينما تغرب الشمس فى الساعة (06:50) مساءً، أى أن القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالى (28) دقيقة فى مدينة مسقط، وعليه لم تتلق اللجنة أى بلاغ عن رؤية الهلال.