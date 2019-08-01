الأردن يحذر الاحتلال الإسرائيلى من تدرج مقصود في اقتحامات الأقصى

عمان - (أ ش أ)

شدد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر أبو البصل مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدرج مقصود ومكشوف في زيادة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا رفضه المطلق للاقتحامات كافة والتأكيد أن الأقصى المبارك هو مكان عبادة للمسلمين فقط ولا يشاركهم به أحد.

وحذر وزير الأوقاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس - من محاولات تغيير الوضع القائم التاريخي والثابت بهدف السيطرة عليه؛ مما يعد تدخلاً في أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين والمقدسة لديهم، ومن ذلك ما قامت به بخصوص مصلى الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الذي كررت السلطة القائمة بالاحتلال انتهاك حرمته في الآونة الاخيرة، حيث اقتحمت شرطتها باب الرحمة وقامت بإخراج بعض أثاثه والتدخل في شؤونه كمكان عبادة خاص بالمسلمين، مخالفة بذلك مبادئ وقوانين وأنظمة حرية العبادة التي أقرتها الشرائع السماوية والمنظمات الدولية.

وأكد البيان أن حرمة أي جزء من المسجد الأقصى المبارك كحرمة البيت الحرام في مكة المكرمة، وأن أي تعدِ على جزء منه يعتبر تعدياً على كل مسلم على وجه الأرض.