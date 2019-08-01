"سنودن" عدو الولايات المتحدة الأمريكية ينشر مذكراته

القاهرة – مصراوي:

قالت دار نشر فرنسية إن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية ، إدوارد سنودن، سوف ينشر مذكراته في منتصف شهر سبتمبر في حوالي 20 دولة حول العالم.

وبحسب سكاي نيوز عربية، فإن سنودن الذي سرب تفاصيل برنامج التجسس في الولايات المتحدة والمتهم بالتجسس هناك، سينشر مذكراته في 17 من شهر سبتمبر.

أضافت الشبكة أن المذكرات ستحمل اسم "برماننت ريكورد"، وكتبها سنودن بنفسه، وتنشرها دار "ميتروبوليتان بوكس" (ماكميلان) في الولايات المتحدة في 17 سبتمبر.

وتصدر النسخة الفرنسية في الوقت نفسه مع البرازيل وبريطانيا وألمانيا وتايوان.

وعلى غلاف الكتاب الفرنسي صورة لسنودن، الذي كان يعمل في وكالة الأمن القومي ثم سرب معلومات عن برنامج التجسس في الولايات المتحدة، حيث اتهم بالخيانة العظمى ولجأ الى روسيا.

وقال رئيس "ماكميلان"،جون سارجنت: "قرر إدوارد جاي سنودن أن يضحي في سن الـ 29 بمستقبله الشخصي في سبيل البلاد".

وأضاف "أثبت أيضا شجاعة كبرى وشئنا أم أبينا إنها قصة أميركية عظيمة. لا شك أن العالم أصبح أكثر أمانا ومدعاة للاحترام بفضل ما قام به".

كشف سنودن في عام 2013 عن وجود برنامج تجسس عالمي على الاتصالات الهاتفية والإنترنت، واتهمته الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة أسرار الدولة.