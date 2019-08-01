إجلاء الآلاف من منازلهم تحسبا لانهيار سد شمالي انجلترا

لندن - (أ ش أ)

أجلت السلطات البريطانية عددا من سكان بلدة "ويلي بريدج" في مقاطعة ديربيشير، شمال إنجلترا، من منازلهم تحسبا لانهيار سد بحيرة "تودبرووك" الذي تضرر بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت 5 أيام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/ - أن شرطة المقاطعة طلبت من حوالي 6 آلاف و500 شخص من سكان القرية مغادرة منازلهم على الفور، فيما يبدو أن السد المتداعي - الذي يحوي خزانه 300 مليون جالون من المياه (13.64 مليون متر مكعب)- على وشك الانفجار في أي لحظة جراء الفيضانات.

وأضافت أن الشرطة طلبت من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم التجمع في مدرسة على بعد ثلاثة أميال أو التوجه إلى أبعد من ذلك إن أمكن.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من هطول أمطار بمعدل 1.6 بوصة (40 ملم) من المتوقع أن تسقط خلال ساعات في أجزاء من الشمال الغربي.

وتضرر جدار حول خزان السد الضخم الذي يعود إلى الحقبة الجورجية وظهرت فجوة كبيرة به، فيما تواجه التجمعات في جميع أنحاء شمال انجلترا مزيدا من الفيضانات اليوم.