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    الغنوشي: سنسعى للترشح للرئاسة إذا لم نصل لاتفاق لتقاسم السلطة

    08:18 م الخميس 01 أغسطس 2019
    الغنوشي: سنسعى للترشح للرئاسة إذا لم نصل لاتفاق لتقاسم السلطة

    رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوش

    تونس - (د ب ا)

    قال رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي اليوم الخميس، إنه قد يتقدم للترشح لمنصب الرئيس هو أو أحد كبار أعضاء الحزب، إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة

    مع رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد.

    وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن تمكن حزب النهضة من التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، سيكون نقطة تحول للحزب الذي كان محظورا ذات يوم ، والذي يلتزم بما يسميه "الإسلام الديمقراطي" والذي لم يشارك إلا في الانتخابات البرلمانية منذ الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي عام 2011.

    ويسعى الشاهد أيضا للترشح للرئاسة بعد انفصاله عن حزب "نداء تونس" أحد الأحزاب الرئيسية في الائتلاف الحاكم وتأسيسه حزب تحيا تونس.

    حزب حركة النهضة الإسلامية تونس راشد الغنوشي يوسف الشاهد

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