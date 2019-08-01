وزير داخلية إيطاليا يتهم ألمانيا بـ "الابتزاز" في قضية الهجرة

روما - (د ب أ)

اتهم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ألمانيا بـ"الابتزاز" فيما يتعلق بتوزيع المهاجرين الذين تنقذهم سفن إغاثة في عرض البحر.

وقال سالفيني اليوم الخميس لقناة "سكاي تي جي 24"الإيطالية: "صدرت إشارات بائسة من الحكومة الألمانية"، موضحا أن برلين اقترحت على روما في رسالة بريدية أن تتولى ألمانيا مسؤولية 30 مهاجرا من سفينة "جريجوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطالية، إذا تم السماح في المقابل للأربعين مهاجرا على متن سفينة الإغاثة الألمانية "آلان كردي" بالنزول في إيطاليا.

يشار إلى أن "آلان كردي" وهي سفينة تابعة لمنظمة "سي أي" الألمانية للإغاثة البحرية كانت أنقذت هؤلاء المهاجرين في وقت سابق الأسبوع الجاري قبالة السواحل الليبية، وهي موجودة حاليا جنوب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وحظر وزير الداخلية الإيطالي دخول السفينة الألمانية إلى بلاده .

وقال جوردن إسلر، المتحدث باسم "سي أي"، إن المنظمة لن تنتهك الحظر وإنها تأمل في التوصل لحل سريع، مضيفا: "ليست مهمتنا أن نتشاجر مع الحكومة الإيطالية"، وأوضح أن "آلان كردي" التي ترفع علم ألمانيا ستبقى في المياه الإقليمية الإيطالية، وأن الوضع على متنها مستقر.

يذكر أن سفينة "جريجوريتي" ظلت عالقة طوال أيام وعلى متنها أكثر من مئة مهاجر قبل أن تتفق عدة دول بالاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا، على استقبالهم.